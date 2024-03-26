Москва, 26 марта, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины преобладает западное «прагматичное» отношение к погибшим бойцам. Такое мнение 26 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя видео, на котором зафиксировано, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

Дрозденко отметил, что в рядах ВСУ числится очень большое количество пропавших без вести бойцов. Это связано с финансовой стороной дела, так как если человек числится пропавшим без вести, то его родственникам не выплачиваются компенсации. Также вполне возможно, что ВСУ таким образом уменьшают число своих боевых потерь, предположил военный эксперт.

Он отметил, что подобные случаи в ВСУ не являются единичными, такое было и раньше. Это вопрос уважения к своим боевым товарищам, к тому же у ВСУ не хватает ни сил, ни желания, ни возможности вытаскивать раненных.

«Российские военнослужащие всегда спасают своих раненных, они никогда не избавляются от своих погибших товарищей. В ВСУ же преобладает западное отношение — прагматичное», — подчеркнул Дрозденко.

Как передавало ИА Регнум, российский разведывательный коптер зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе тела погибших украинских военных. На херсонском направлении ВС РФ нанесли сокрушительный удар по одному из объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Российский разведывательный дрон отслеживал действия противника: военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых, погрузили их в пикап и направились в тыл. Вскоре машина сменила курс и, заехав в лесополосу, остановилась. Эвакуационная команда вытащила из пикапа двух уже мёртвых сослуживцев и оставила в лесу.

Командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Саваль рассказал, что командование ВСУ отказывается забирать тела своих военнослужащих, хоронить их приходится российским войскам прямо в зоне боевых действий. Также украинские боевики препятствуют эвакуации раненых с поля боя, в том числе своих же военнослужащих, заключил Саваль.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 марта проинформировал, что в ходе боевых действий украинская армия за неделю потеряла более 1885 военных на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

В Минобороны 23 марта сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 415 военных на авдеевском и южнодонецком направлениях в зоне специальной военной операции.

Согласно данным на 24 марта, украинская армия за сутки потеряла на донецком, южнодонецком, авдеевском направлениях в зоне спецоперации до 800 военных.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в январе проинформировал, что украинские войска только в прошлом году потеряли более 215 тыс. военных. В феврале он доложил, что в течение января потери ВСУ составили 23 тыс. человек.

В ноябре 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине превысили 100 тыс. военных.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что с начала специальной военной операции в феврале 2022 года Вооружённые силы Украины якобы потеряли убитыми 31 тысячу военных.