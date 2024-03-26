Москва, 26 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский проявляет симпатию и тяготеет к тому националистическому духу, который пропитал руководство Украины, заявил журналистам 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле связь между исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», радикальными исламистами, и руководителями Украины, с учётом того, что Зеленский — еврей.

Лидер киевского режима, с учётом его симпатий к украинскому национализму — «своеобразный» еврей, сказал Песков.

«Еврей там стоит своеобразный, еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима, это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления», — отметил Песков.

Также он напомнил, что Кремль не будет делать никаких заявлений, пока не завершено следствие, и рекомендовал вновь обратить внимание на заявления президента Владимира Путина по поводу теракта, сделанные в последние два дня.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блоков президент России заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадал 121. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках.