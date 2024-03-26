Москва, 26 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Позиция властей Великобритании является крайне антироссийской, необходимо исходить из этого, заявил 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Martyn Wheatley/Global Look Press Грант Шаппс

Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны Британии Гранта Шаппса о выросших рисках применения ядерного оружия и важности сил сдерживания.

«В целом позиция британского руководства является крайне антироссийской и враждебной для нас. Исходить надо из этого», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее в докладе правительства Британии, посвящённом будущему британских средств ядерного сдерживания, Шаппс отметил, что угроза применения ядерного оружия в мире выросла.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что ядерная доктрина страны предусматривает только два основания для применения ядерного оружия: либо в ответ на применение ЯО против России, либо при возникновении угрозы существованию российского государства.