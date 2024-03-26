Москва, 26 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин неоднократно говорил об открытости России к диалогу, заявил 26 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания посла РФ в США Анатолия Антонова о вероятных предстоящих контактах с представителями Белого дома по двусторонним вопросам.

Россия исходит из того, что вопросы нужно обсуждать в комплексе, отметил Песков.

«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях. Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствуют, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Антонов ранее сообщал, что представители Госдепа и Белого дома приходили в российское посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Переговоров в ходе этого визита не было, но стороны договорились о контактах на следующей неделе, отметил дипломат. Предполагается, что беседы будут посвящены проблеме двусторонних отношений, обсуждению вопроса о том, «как нам жить дальше», добавил Антонов.

Представители американской администрации, в свою очередь, ранее заявляли о готовности вернуться к обсуждению с Россией договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В январе 2024 года Антонов отмечал, что из-за деструктивных и непредсказуемых действий администрации США отношения Москвы и Вашингтона деградируют, балансируя на грани срыва в пропасть. Дипломат подчёркивал, что света в конце этого тоннеля не видно.