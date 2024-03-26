Москва, 26 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Те, кто злорадствует по поводу трагедии в «Крокус Сити Холле» — подонки, других слов они не заслуживают. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 марта журналистам.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Так он прокомментировал оговорку украинского политика Алексея Арестовича, свидетельствующую о возможной причастности киевского режима к теракту. Арестович произнёс фразу «мы убили», говоря о многочисленных жертвах в «Крокусе», а затем всячески попытался доказать отсутствие связи между Киевом и этой атакой.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии, которую мы с вами переживаем, — да, такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отметил, что следствие по делу о теракте продолжается. Накануне вечером председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о ходе расследования президенту Владимиру Путину.

Когда следствие сочтёт необходимым, тогда и будут высказываться версии, заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Путин провёл совещание по мерам, принимаемым после теракта в Красногорске, в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что нападение на концертный зал на территории делового комплекса «Крокус Сити» совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик.