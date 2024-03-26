Балтимор, США, 26 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В результате обрушения моста в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд) до 20 человек могли упасть в воду. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пожарных.

Кадр из видео

«К сожалению, насколько нам известно, в реке Патапско может быть до 20 человек, а также несколько автомобилей», — заявил представитель пожарной части Кевин Картрайт.

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Как передавало ИА Регнум, в Балтиморе обрушился мост после столкновения с кораблём. По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост в 1:27 по местному времени (8:27 мск). Как отметил представитель береговой охраны офицер Мэтью Уэст, масштаб ущерба на данный момент ещё предстоит выяснить.

Власти города объявили инцидент «происшествием с большим числом пострадавших». Уточнялось, что мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».