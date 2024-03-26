Москва, 26 марта, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В Москве началась регистрация участников проекта «Путь героя». Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Собянин

«Дети изучают биографии людей, внёсших вклад в историю страны, детали их подвигов и переломных событий жизни. Потом составляют «путь» героя — туристический маршрут по значимым местам», — отметил градоначальник.

Всего в этом году представлены четыре номинации: «Лучший маршрут»; «Лучший медиапроект. Короткометражный фильм»; «Лучшая экскурсионная программа»; «Лучший сценарий в Московской электронной школе (МЭШ)».

Мэр Москвы уточнил, что заявки на участие в проекте принимаются от учащихся всех школ и колледжей российской столицы до 15 апреля. От одного образовательного учреждения может быть зарегистрировано до трёх команд, при этом каждая из них будет иметь возможность участвовать во всех номинациях.

Отмечается, что проект «Путь Героя» был создан в 2019, а на данный момент к нему присоединились более 5 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Собянин сообщил, что за последние четыре года в рамках проекта «Молодежь Москвы» реализовали 2,5 тысячи творческих и профессиональных идей.

Для молодых горожан создали экосистему, помогающую находить призвание. В ней представили разные виды деятельности: волонтёрство, медиасфера, IT-образование, уличное искусство и другое, отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в рамках проекта «Молодёжь Москвы» регулярно проводятся различные конкурсы, для участников действуют различные платформы и площадки.

Среди них можно выделить портал «Молодёжь Москвы», где можно увидеть анонсы городских мероприятий, информацию о столичных проектах и программах, добавил градоначальник.

Вместе с тем действует мультиформатная площадка «Молодёжь Москвы» с залом для мероприятий, тренировок и танцев. Есть медиастудия, коворкинг и контент-ферма.

Существует портал «ВРаботе», который помогает найти временную, постоянную работу или стажировку, подчеркнул Собянин.

Кроме того, глава российской столицы напомнил, что в декабре Москва получила звание «Молодёжная столица России — 2024». Мэр отметил, что в этом году столица примет ещё больше событий и активностей, в том числе и международного уровня. Город превратится в точку притяжения молодёжи со всей страны.