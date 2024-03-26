Якутск, 26 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Белая медведица по кличке Колымана впервые вывела своих детёнышей на прогулку в Якутском зоопарке «Орто-Дойду».

Пресс-служба Якутского зоопарка «Орто-Дойду» Медведица Колымана с медвежатами в Якутском зоопарке «Орто-Дойду»

Как сообщают в зоопарке, сотрудники зоопарка не беспокоили семейство и наблюдали за медведицей с медвежатами с помощью видеокамер. Опознать пол мишек удалось только сейчас, когда малыши вышли на первую прогулку: это самец и самка. По наблюдению зоологов, медвежата отличаются по поведению: девочка активная и подвижная, а мальчик спокойнее, проводит больше времени рядом с мамой.

Пара белых медведей Колымана и Ломоносов приносят потомство в «Орто-Дойду» уже в третий раз. Осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия). Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» в зоопарке для медведицы построили дополнительный вольер с берлогой, необходимой для выращивания медвежат, так как в дикой природе самка воспитывает малышей одна. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана — она сейчас живёт в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году Алмаз — любимец хабаровчан.

Пресс-служба Якутского зоопарка «Орто-Дойду» Медведица Колымана с медвежатами в Якутском зоопарке «Орто-Дойду»

Компания «Роснефть» и зоопарк «Орто-Дойду» объявили конкурс имён для медвежат. Самые удачные, по мнению жюри, варианты будут вынесены на всеобщее голосование. Результаты конкурса объявят 13 апреля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.