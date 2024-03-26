Красногорск, 26 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Обновлённый список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» включает 121 человека, из них 30 уже выписаны из больниц. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Московской области.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По состоянию на утро 26 марта госпитализирован 91 пострадавший, следует из опубликованного списка.

Как сообщало ИА Регнум, по последним данным Следственного комитета России, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 139 человек. На месте трагедии погибли 137 человек, ещё двое скончались в больницах. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, ещё двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек. Опознать удалось пока 75 погибших.

Более 24 тысяч человек из 86 регионов России сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). За три дня учреждения службы крови Московского региона приняли более 10 тыс. доноров, что позволило заготовить почти 4,3 тыс. литров цельной крови и 279 л плазмы.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в больницах был достаточный запас крови, но 23 и 24 марта люди шли в пункты сдачи крови до позднего вечера. Всех желающих стать донорами приняли.

Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». По информации ФСБ, террористы, совершившие нападение на ТРК, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.