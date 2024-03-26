Москва, 26 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Евросоюз оказывает поддержку Украине, так как рассчитывает на военное поражение России. Это связано с тем, что экономические санкции не смогли сломить РФ. Об этом 26 марта ИА Регнум заявил политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС поддерживает Украину в своих интересах.

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«Действительно, было бы странно, если бы ЕС поддерживал Украину без собственной выгоды. Их цели достаточно просты: получить беспрепятственный доступ к ресурсам России и поставить под контроль основные производства сельскохозяйственной продукции в России и на Украине. Это две главные задачи, которые невозможно решить без военного поражения России», — пояснил политолог.

Изначально планировалось, что поражение России будет достигнуто экономическими методами, но эта идея оказалась слишком самонадеянной. Поэтому сейчас ЕС вынужден поддерживать Украину и рассчитывать на военное поражение России. Это их основная цель. Только в этом случае они смогут получить доступ к бесперебойной и дешёвой энергии, что позволит ЕС просуществовать ещё какое-то время. Иначе он обречён, заявил Данилин.

Он отметил, что для США победа над Россией позволит сохранить гегемонию над миром, продлить неоколониальный режим и оказывать влияние на другие страны.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Жозеп Боррель признался, что Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. По его словам, дело не только в щедрости, дело не в поддержке Украины потому, что Запад любит украинский народ. Это в собственных интересах ЕС, а также в интересах США в качестве глобального игрока.

ВСУ ежедневно наносят массированные удары по жилым районам приграничных территорий Российской Федерации. В частности, под огнём находятся Белгородская и Курская области.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан.

Путин заявил 20 марта, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет. Глава государства подчеркнул, что у страны есть свои взгляды на этот счёт и свои планы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что НАТО преуменьшает масштабы участия в поддержке Киева. Дипломат подчеркнул, что украинские войска давно перестали воевать собственным оружием и стали выживать лишь за счёт поставок из стран альянса. Он указал на движение киевского режима к военному поражению, несмотря на военную, финансовую и политическую помощь Запада.

Ранее российский лидер заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.