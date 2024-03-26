Туапсе, Краснодарский край, 26 марта, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Туапсе погибли три человека, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом 26 марта сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По данным следствия, ночью 26 марта произошло возгорание частного домовладения на улице Ереванской, в момент пожара в доме находились 80-летний собственник, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын.

«Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы. После локализации пожара в помещении были обнаружены тела погибших», — сообщили в ведомстве.

Возможная причина возгорания — неисправность печного отопления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек).

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве во время пожара в квартире погибла 86-летняя жена первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь госпитализирована с ожогами, она пыталась спасти мать из огня.

В деревянном частном доме в Алтайском крае при пожаре погибли мужчина и женщина. Он загорелся в ночь на 10 марта в селе Полковниково Косихинского района. К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило дом.