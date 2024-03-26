Санкт-Петербург, 26 марта, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга на 30-й неделе беременности попала в реанимацию после отравления наркотиками. Об этом сообщает 78.ru в Telegram-канале.

Tatiana Morozova/Global Look Press

В материале говорится, что инцидент произошёл вечером 25 марта. Бригаду скорой помощи вызвали в Выборгский район города.

«В квартире на улице Жени Егоровой медики обнаружили 28-летнюю девушку на 30-й неделе беременности. Ей диагностировали острое ингаляционное отравление мефедроном», — следует из сообщения.

Уточняется, что на данный момент мать находится в токсикологической реанимации. Медики оценивают её состояние как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками.

По предварительным данным прокуратуры Свердловской области, 11 марта мать на какое-то время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем в квартире на улице Розы Люксембург.

Позже во время прогулки женщина заметила странное поведение ребёнка. Бригада скорой помощи доставила девочку в больницу. По результатам анализов ей поставили диагноз — отравление психоактивным веществом.