Москва, 26 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. В Москве открылся велосипедный и самокатный сезон. В этом году в российской столице появятся еще девять тысяч велопарковок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

«С 26 марта электросамокаты и первые три тысячи электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката «Велобайк» стали доступны для аренды в Москве», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем пользователям будет доступно более 11 тыс. механических и электрических велосипедов.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в новом сезоне продолжится повышение безопасности поездок и развитие велоинфраструктуры.