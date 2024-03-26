Москва, 26 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Более 3,5 км дорог, включая путепровод, будет построено и обновлено на западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Новый маршрут пройдет от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на ул. 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко», — отметил градоначальник.

В результате, по словам Собянина, улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк, а также появится проезд между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом.

В настоящее время строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. Работы планируется закончить в этом году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по обновленной развязке на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля. Градоначальник отметил, что новые дороги увеличат пропускную способность юго-восточного участка магистрали.