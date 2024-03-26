Киев, 26 марта, 2024, 11:21 — ИА Регнум. ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico.

РИА Новости

«Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает всё», — пожаловался он.

Кулеба добавил, что ВСУ никак не могут противостоять такому виду оружия, от которого невозможно спрятаться. Именно из-за массового использования планирующих авиабомб украинцы теряют свои позиции, считает он.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта телеканал CNN сообщил, что большие потери украинской армии в зоне спецоперации вызваны применением российскими войсками ФАБ-1500 — управляемых авиабомб весом полторы тонны.

21 марта в Минобороны рассказали о начале массового производства в России трёхтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Отмечалось, что предприятие-производитель также многократно увеличило производство авиационных бомб ФАБ-500 и в два раза нарастило производство ФАБ-1500.

Фугасные авиационные бомбы используют для поражения крупных объектов, включая энергетические и военно-промышленные. В зоне спецоперации российские военные применяют ФАБ-500, а также ФАБ-1500.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 3 марта сообщил, что ВС России эффективно применяют тяжёлые авиабомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ. Он признал, что залогом успеха российских военных стало господство в воздухе.