Благовещенск, 26 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Результаты обследования по двум разведочным скважинам в руднике «Пионер» в Амурской области, под завалами которого находятся 13 человек, будут готовы в ближайшие дни. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Смирнов.

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«В настоящее время имеются результаты обследования двух скважин, опущенных на разную глубину. К сожалению, по этим двум скважинам мы видим, что внутри выработки находится вода вперемешку с илом и льдом. Результаты оставшихся двух скважин будут (готовы) в ближайшее время, ближайшие дни», — пояснил Смирнов.

Начальник областного управления МЧС добавил, что оставшиеся две скважины будут буриться на разную глубину, чтобы выяснить, по всей длине затоплена шахта или нет.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в подземном руднике комбината «Пионер» в Амурской области обрушилась порода. Под завалами на глубине 125 метров оказались 13 шахтёров. Из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей. 24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. 27 марта на шахту предполагается доставить георадар, который поможет спасателям оценить ситуацию.

Вместе с тем следователи задержали управляющего директора рудника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).