Благовещенск, 26 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Третью скважину пробили в горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области. Камеры показали наличие там воды и льда, сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

«Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом», — рассказали в пресс-службе «РИА Новости».

В МЧС напомнили, что при бурении первой скважины на 243-м метре тоже удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Специалисты приняли решение о бурении глубже — до 320 метров. На данный момент пробурено 289 метров.

«Вторая скважина находится на отметке 214 метров. По расчётам, для выхода в горную выработку её предстоит пробурить до глубины 243 метров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП продолжает работу оперативный штаб. Круглосуточно ведется мониторинг чаши карьера и контроль уровня воды.

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Как передавало ИА Регнум, обвал породы на шахте «Пионер» в Зейском районе Амурской области произошёл вечером 18 марта. Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

Обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. Это в два раза больше первоначальной оценки при аварии. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ).

24 марта на руднике удалось возвести первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.