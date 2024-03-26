Балтимор, США, 26 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Власти американского города Балтимор (штат Мэриленд) объявили инцидент с обрушением моста после столкновения с кораблём «происшествием с большим числом пострадавших». Об этом сообщает телеканал CBS.

Кадр из видео

«Было объявлено происшествие с большим количеством пострадавших», — сказано на сайте телеканала.

По данным полиции Балтимора, в результате обрушения в воде могут находиться люди, которые передвигались по мосту на автомобилях в момент столкновения с кораблём.

Как передавало ИА Регнум, по данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост в 1:27 по местному времени (8:27 мск). Как отметил представитель береговой охраны, офицер Мэтью Уэст, масштаб ущерба на данный момент ещё предстоит выяснить.

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Уточняется, что мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».

Ранее, 5 января, баржа, в которой находилась 1 тыс. тонн азотных удобрений, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае.