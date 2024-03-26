Москва, 26 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала видео с предметами роскоши, люксовыми вещами и автомобилями, а также особняками задержанных чиновников Министерства экономического развития РФ. Также силовики выложили кадры изъятых пачек денег в разных валютах: рублях, евро и долларах США.

Кадр из видео

На кадрах, выложенных Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, крупным планом показана дорогие канцтовары и украшения премиум-класса, роскошная внутренняя отделка помещений, камины. Также видны зарубежные автомобили дорогих марок — Bentley и Mercedes, а также целые автопарки из различных моделей при особняках. У одного из частных домов на видео несколько этажей, к его главному входу ведёт аллея. Кроме того, оперативники обнаружили и сняли на видео огнестрельное оружие с патронами.

Задержание участников преступной группы из числа руководителей Минэкономразвития, подозреваемых в рейдерских захватах в Ставропольском крае, проводилось в их служебном кабинете в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщила, что коррупционная группировка, в которую входили высшие должностные лица Минэкономразвития России и предприниматели из Ставропольского края, разоблачена совместно с Министерством внутренних дел РФ.

По данным спецслужбы, преступная группа причастна к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. Какие именно чиновники проходят по этому делу, в сообщении не говорится.

По данным следствия, участники группировки досрочно прекратили действие лицензии для организации из Минеральных Вод, которая добывала минеральную воду на одном из месторождений в Ставропольском крае. Произошёл рейдерский захват производственных мощностей «для получения сверхприбыли».

Кроме того, установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. Размер ущерба также пока не назван.

Уголовные дела возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Фигурантам предъявили обвинения и поместили их под арест.