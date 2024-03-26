Балтимор, США, 26 марта, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки после столкновения с грузовым кораблём. Видео обрушения опубликовал местный телеканал Fox Baltimore.

Кадр из видео

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По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост в 1:27 по местному времени (8:27 мск). Как отметил представитель береговой охраны, офицер Мэтью Уэст, масштаб ущерба на данный момент ещё предстоит выяснить. Отмечается, что в воде могут находиться люди, которые передвигались по мосту на автомобилях в момент столкновения с кораблём.

Уточняется, что мост был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».

Как передавало ИА Регнум, 16 марта контейнеровоз столкнулся с кранами в международном порту Коджаэли на западе Турции. Губернатор провинции Седдар Явуз тогда отметил, что пострадавших не было.

По информации управления мореходства Турции, краны снёс 368-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Гонконга. Тогда из-за инцидента несколько контейнеров упали с судна в воду.

До этого, 5 января, баржа, в которой находилась 1 тыс. тонн азотных удобрений, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае.