Фрязино, Московская область, 26 марта, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Мужчина с ножом напал на посетителей компьютерного клуба в подмосковном городе Фрязино. Кадры нападения опубликованы в социальных сетях.

Кадр из видео

Инцидент произошёл вечером 25 марта на Школьной улице. Нападавший ранил двух человек: 21-летнего молодого человека и 15-летнего подростка. Мужчину госпитализировали с ранением плеча, состояние мальчика тяжёлое, сообщил источник РЕН ТВ.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что злоумышленник быстро направляется ко входу клуб и достаёт нож. Приблизившись к стоящим на крыльце людям, он сразу же наносит удар, а затем врывается в помещение.

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В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что нападавший задержан, это местный житель 1989 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в московском метро 23-летний ранее судимый мужчина с ножом напал на девушку, которая отвергла его ухаживания. Злоумышленник настойчиво предлагал проводить знакомую до дома. После очередного отказа он напал на девушку и принялся наносить ей удары ножом в область головы и шеи. Это произошло на станции «Площадь Революции». Мужчину задержали другие пассажиры и передали полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.