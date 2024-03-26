Вашингтон, 26 марта, 2024, 09:28 — ИА Регнум. На Украине осталось всё меньше мужчин, которые готовы вступить в ряды ВСУ, пишет издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«На третий год спецоперации украинских добровольцев, готовых отправиться на фронт, становится всё меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ», — говорится в публикации.

По словам директора военного аналитического центра Rochan Consulting Конрада Музыка, без достаточного числа военных Киев начнёт расходовать свои ресурсы более высокими темпами.

«Это приведёт к скорым успехам России в долгосрочной перспективе», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska рассказал, что в ряды ВСУ всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела.

В ряды украинской армии, по его словам, всё чаще призывают людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля на заседании ведомственной коллегии рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике. По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.