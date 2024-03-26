Кировск, Мурманская область, 26 марта, 2024, 09:01 — ИА Регнум. На флагманском руднике компании «ФосАгро» в Мурманской области открыли новый добычной горизонт +10 метров. Его разработка обеспечит порядка 300 млн тонн апатит-нефелиновой руды — уникального сырья для производства экологичных и эффективных минеральных удобрений. На реализацию этого инвестиционного проекта компания направила более 36 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Как сообщили в пресс-службе «ФосАгро», реализация проекта началась в 2015 году. В работах по монтажу и подготовке к эксплуатации объекта, находящегося на глубине 380 метров под землей, было занято порядка двух тысяч специалистов «ФосАгро» и более чем 50 подрядных организаций. Здесь нашли свое применение передовые технические решения и самые современные и безопасные технологии.

В результате реализации проекта общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн. В перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Ожидается, что к 2028 году производительность горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. А с выходом на проектную мощность доля горизонта +10 метров в объеме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%.

«Благодаря запуску нового горизонта рудник обеспечивается запасом еще на много лет, растёт его производительность, растёт добыча», — отметил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе торжественной церемонии запуска подземного объекта. Он отметил, что благодаря кировскому филиалу АО «Апатит» развивается социальная сфера, растёт сам город Кировск. «Руда, добываемая здесь, служит сырьем для производства удобрений «ФосАгро», которые экспортируются в 100 стран мира. Его работа важна не только для Мурманской области, она важна для всей нашей страны, делает Россию сильнее», — подчеркнул Юрий Трутнев. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта.

В 2023 году «ФосАгро» направила на развитие и модернизацию производств рекордный объем инвестиций — более 64 млрд рублей. В этом году компания планирует поднять эту планку еще на 13% — до 73 млрд рублей.

«В соответствии с комплексной стратегией развития «ФосАгро» до 2025 года, эти средства пойдут как на развитие уникальной рудно-сырьевой базы, так и на расширение и модернизацию мощностей предприятий, выпускающих 58 марок минеральных удобрений, высоко востребованных как российскими аграриями, так и в 100 странах мира на всех обитаемых континентах», — рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Он отметил, что значительная часть этих средств будет освоена здесь, в Кировске. Так, уже начато строительство нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». «Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей. Кроме того, в конце текущего года мы планируем начать подземным способом отработку участка «Гакман» Юкспорского месторождения Кировского рудника», — отметил Рыбников.

Знаковым проектом для развития всего региона назвал новый добычной горизонт губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Новый горизонт обеспечит 300 млн тонн запасов руды, — заявил он. — Это значит, что предприятие будет жить и активно развиваться. Конечно, слова благодарности трудовому коллективу — двум тысячам человек, которые занимались этой работой, и низкий поклон нашим партнерам — компании «ФосАгро», которая инвестирует не только в развитие производства, но и в рамках наших соглашений вкладывает средства в развитие социальной сферы». «Я желаю всем успеха, и чтобы этот проект давал столько руды, сколько необходимо производству и нашей стране», — сказал, обращаясь к участникам пуска, Андрей Чибис.

По его словам, «ФосАгро» самым серьезным образом подходит к развитию рудно-сырьевой базы комбината, вкладывает огромные средства в его развитие, обеспечивая тем самым все условия для стабильного развития Кольского Заполярья и всей России.