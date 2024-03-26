Чита, 26 марта, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер Boeing 737-800, следовавший из Красноярска в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите из-за срабатывания датчика неисправности одного из двигателей. Об этом сообщили 26 марта в авиакомпании «Россия».

Soeren Stache/Global Look Press

Борт рейса FV6879 успешно приземлился в 8:30 мск на запасном аэродроме в Чите. Решение о посадке принял экипаж.

«Его осмотрят работники технических служб аэропорта и будет принято решение о дальнейшем выполнении полёта», — сказал «РИА Новости» представитель авиакомпании.

Ранее в авиационных службах сообщили, что Boeing со 172 пассажирами на борту запросил экстренную посадку в Чите. По данным сервиса Flightradar, полёт длился больше двух с половиной часов, борту оставался примерно час до Благовещенска.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил крыло самолёта, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто из пассажиров не пострадал. В рейс отправили другой борт. Следователи начали проверку по факту инцидента.