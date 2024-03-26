Москва, 26 марта, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Террористов, атаковавших подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл», могли использовать втёмную украинские спецслужбы, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Об этом он заявил 26 марта «РИА Новости».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 марта осудила теракт в «Крокусе» и выразила соболезнования России, при этом назвала ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) общим врагом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки заранее определить, что теракт совершила именно эта группировка, настораживают.

«Если и говорить об ИГИЛ, то только в том, что этих террористов использовали втёмную», — сказал Рогов.

Террористы, по его словам, могли быть искренне уверены в том, что общаются с членами исламистской группировки. В действительности же это могли быть представители карательных структур спецслужб киевского режима — Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины или Службы безопасности Украины (СБУ).

«У них технологии промывки мозгов и вторжения в сознание людей развиты очень хорошо», — пояснил Рогов.

Эти украинские структуры, добавил он, специализируются на технологиях тоталитарных сект, работе с тёмной стороной человека, способны запрограммировать его на деструктивные действия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила, что любое оправдание Киева Вашингтоном до официального завершения расследования необходимо рассматривать как улику.

Захарова также отреагировала на заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского, который обвинил в теракте Россию. По её словам, Зеленский разоблачил сам себя и остался единственным зарубежным лидером, обвинившим Москву. США же, уверена дипломат, пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению.

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта, что исполнители атаки — радикальные исламисты. Их руками был совершён теракт, теперь Россию интересует заказчик. Он добавил, что необходим ответ на вопрос, почему террористы после атаки на ТРЦ пытались уйти на Украину и кто их там ждал.