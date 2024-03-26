* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 26 марта, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Попытки заранее определить, что теракт в ТРК «Крокус Сити Холл» якобы дело рук ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), настораживают, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он журналистам.

Посол задался вопросом, зачем тогда террористы стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы.

«Это лишь говорит о том, что в действительности, по сути, режим Зеленского стал террористическим, если он у себя привечает этих террористов», — заключил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По состоянию на 25 марта число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек. Пострадавшими числятся 182 человека.

Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на ТРК, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Соединённые Штаты, обвиняя ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл», пытаются «отмазать» Украину от её возможной причастности к этому преступлению, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», подчеркнул, что организаторы преступления планировали посеять панику и разлад среди российских граждан, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.