Москва, 26 марта, 2024, 08:10 — ИА Регнум. В рядах украинских боевиков есть не только фашисты, но и сатанисты. Об этом говорят находки в окопах ВСУ, заявил служивший в колонии для военнопленных отец Олег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Там многие фашисты есть, и сатанисты есть. Окоп, например, вскрывается, а там столько сатанинской утвари для жертвоприношения, что даже можно просто поползать и куклу вуду и всё остальное найти», — рассказал «РИА Новости» священник.

Священнослужитель добавил, что противостоять духовному разложению Украины и Запада сможет Россия, которую спасёт православие.

В качестве примера батюшка привёл отношение украинцев к своим воинам как к наёмникам. Их здоровье и души вообще никого не волнуют. Во времена холодной войны с США в России была разрушена экономика, но не православие, добавил отец Олег.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года американский журналист Джексон Хинкл назвал главу киевского режима Владимира Зеленского сатанистом после решения перенести на Украине празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Мотивом такого странного поступка стало стремление украинского лидера как можно скорее разорвать с прошлым и избавиться от всего, что связано с Россией, считает Хинкл.

В июне 2023 года глава раскольнической «Православной церкви Украины» Епифаний Думенко «освятил» икону, на которой изображены лидеры националистов середины 20-го века Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец. Икону написали для 104-й бригады теробороны ВСУ. Она получила название «С оружием в руках и Богом в сердце». При этом Бандера, Шухевич и Коновалец были не православными, а униатами, напомнили в Союзе православных журналистов.

В МИД России назвали «Православную церковь Украины» сатанистами после «освящения» иконы с изображением рядом с Богоматерью лидеров украинского национализма. Раскольники, а на самом деле западные диверсанты, внедрённые Вашингтоном в православную церковь, изобличили сами себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.