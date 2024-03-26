Москва, 26 марта, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Рассуждать о реакции российской стороны в том случае, если подтвердится причастность киевского режима к теракту в «Крокус Сити Холле», пока не стоит — сейчас идёт следствие. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Идёт следствие. Рассуждения в режиме «если» сейчас неуместны», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева, если он будет установлен, на готовность Москвы к мирным переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный районный суд Москвы 25 марта арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке и убийстве людей в «Крокусе».

Вечером 22 марта вооружённые террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадавшими числятся 182 человека.

Президент России Владимир Путин вечером 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что организаторы и террористы стремились посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение.

Президент заявил, что теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул Путин. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.