Киев, 26 марта, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Глава Мукачевской районной госадминистрации (РГА) в западной части Закарпатской области Украины, политтехнолог Сергей Гайдай в эфире Novyny. live заявил, что ВС РФ приступят к наступлению в ближайшее время.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

При этом точную дату Гайдай называть не стал, мотивируя, что эфир смотрят в России, анализируют мнения.

«В ближайшее время, уже совсем недолго осталось для того, чтобы официально руководители областных администраций отчитались, что всё, всё закончили, всё сделали», — заявил Гайдай.

Политтехнолог добавил, что Россия накапливает силы и средства для наступления, при этом армия Украины остро нуждается в обеспечении всем.

Как сообщало ИА Регнум, дополнительный пакет помощи Украине на 300 млн долларов, который Конгресс США одобрил ранее, был потрачен несколько месяцев назад, когда Белый дом пытался избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования. Об этом написала газета Politico со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена.

Российский разведывательный коптер зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесополосе тела погибших украинских военных. Источник в российских силовых структурах рассказал «РИА Новости», что ВСУ делают это для того, чтобы скрыть потери, а также чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.

Санитарная зона в граничащих с Украиной российских регионах должна составлять не менее 300 км, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.