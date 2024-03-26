Москва, 26 марта, 2024, 06:10 — ИА Регнум. В российском плену военные ВСУ удивляются хорошему обращению. Они просят, чтобы их не включали в списки для обмена, не желая умирать за киевский режим, заявил служивший в колонии для военнопленных отец Олег.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По его словам, украинские военные понимают, что оказались в плену не просто так.

«К пленным отношение очень хорошее: у них отдельные бараки, у них трёхразовое питание с расчётом калорий, у них одежда новая у всех, сигареты выдают. Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чём не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать», — рассказал «РИА Новости» священник.

Страх перед российским пленом стал результатом украинской пропаганды, отметил отец Олег. Но миф этот разрушается с первых минут, когда украинцы встречают человеческое отношение российских бойцов.

При этом в украинском плену к российским военным относятся совершенно по-другому, очень многие переживают физическое воздействие и моральную надломленность. Священнослужитель добавил, что не все из боевиков раскаиваются в жестокости.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные не понимают, за что воюют, отметил 16 марта сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. В этом боевики признаются после попадания в российский плен. Только со 2 по 8 марта, по данным Минобороны, 24 украинских бойца сдались в плен российским военным в зоне СВО.

Украинский военнопленный призвал своих соотечественников не идти воевать в ВСУ, так как там людей «бросают на мясо». Пленный боец рассказал о принудительном призыве в ВСУ. Он добавил, что возвращался из командировки, когда его остановили на блокпосту, спросили документы для проверки и отвезли в военкомат. Рано утром украинец оказался в одесском военкомате, а вечером бойцов доставили на учения в Старичи во Львовской области. По его словам, на фронте в первые сутки ещё была связь с командиром, а на следующий день начался «полный ужас», связь оборвалась. Он добавил, что стрельба шла везде и двигаться в какую-либо сторону было бессмысленно. При этом всё, что говорили о российском плене, оказалось неправдой, бойцов никто даже пальцем не тронул, их накормили тушёнкой и вафлями с молоком.