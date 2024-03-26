Брюссель, 26 марта, 2024, 04:33 — ИА Регнум. В Бельгии не пустили итальянского исполнителя Pupo (Энцо Гинацци) на фестиваль в городе Льеж. Организаторы (местная итальянская диаспора) это объяснили тем, что певец недавно был с гастролями в России.

Luca Ponti/Global Look Press

По информации бельгийских СМИ, фестиваль итальянской культуры пройдёт в первых числах июня, будет длиться три дня. Pupo должен был стать одним из главных гостей. Но певца отстранили от участия за его выступление на сцене Кремля 15 марта.

Ранее по той же причине был отменён приезд Pupo на концерт в Шяуляй в Литве.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года итальянский певец Pupo не смог приехать на Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту — 2023» из-за угроз.

Немецкий певец Манфред Алоиз Зегит, известный под сценическим псевдонимом Fancy, считает российских зрителей людьми с большой и глубокой душой.

Fancy в очередной раз приехал в Москву на фестиваль «Легенды Ретро FM», чтобы выйти на сцену вместе с другими зарубежными звёздами: коллективами Joy и Arabesque, певцами Gazebo, Lian Ross и Pupo.