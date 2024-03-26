Белгород, 26 марта, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе ночью 26 марта. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 26 марта серия взрывов прогремела в Харькове.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе в Белгородской области автомобиль «Газель», водитель и пассажир не пострадали, сообщил 25 марта глава региона Вячеслав Гладков.

За почти две недели обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 24 мирных жителя, включая двух детей.