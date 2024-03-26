Париж, 26 марта, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Минутой молчания почтят память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед товарищеским матчем футболисты Франции и Чили. Об этом радиостанции Europe 1 сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По словам Диалло, учитывая весь ужас произошедшего, необходимо отдать дань памяти погибшим при теракте в Красногорске.

Он подчеркнул, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом.

Матч между сборными пройдёт в Марселе 26 марта на стадионе «Велодром».

Как сообщало ИА Регнум, заседание Совета Безопасности ООН 25 марта началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Прошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших в теракте в Москве и выразить соболезнования правительству и народу Российской Федерации», — сказал постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки.

23 марта первый заместитель постпреда России при СБ ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза строжайшим образом осудили «гнусный и трусливый» террористический акт в «Крокус Сити Холле».

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли 139 человек. Число пострадавших достигло 182 человек.