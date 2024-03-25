Москва, 26 марта, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Первокурсницу Финансового университета при правительстве РФ отчислили за недопустимые высказывания о трагедии в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Иван Шилов ИА Регнум

Студентка в нецензурной форме рассуждала в соцсетях о произошедшей 22 марта трагедии. Девушку возмутили разговоры вокруг теракта и многочисленные соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Пользователи раскритиковали студентку за её насмешку, оставив соответствующие комментарии под её видео. Затем россияне своё возмущение от увиденного переадресовали вузу, где обучалась блогерша.

Администрация университета отреагировала на комментарии пользователей, поблагодарив за сигнал. Девушка была отчислена, ей не помогли даже слёзные извинения, записанные позднее на камеру.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что количество погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 139 человек, опознать удалось пока 75 погибших. Всего в больницы доставили 145 пострадавших. На стационарном лечении остаются 93 пациента, в том числе пять детей, 52 человека уже выписаны из больниц. Состояние девяти пострадавших, среди которых один ребёнок, врачи оценивают как тяжёлое, добавил глава СКР.

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ в ходе мониторинга Сети выявили посты «с признаками экстремизма» и установили их автора — 41-летнего жителя Петербурга. Вечером 25 марта в аэропорту «Пулково» полиция задержала предполагаемого автора неоднозначных постов о трагедии в «Крокус Сити Холле», который собирался вылететь за границу.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл в пятницу, 22 марта, перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. На следующий день силовики задержали 11 участников теракта, включая четверых исполнителей.