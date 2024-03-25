Париж, 26 марта, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Французские войска могут вступить в прямое боестолкновение с Россией при тотальном крахе украинской обороны, сообщил телеканал LCI со ссылкой на источники в военных кругах.

Сергей Корсун ИА Регнум Эммануэль Макрон, франция

Журналисты отметили существование нескольких сценариев вторжения французской армии на Украину. Наиболее опасный, по их данным, предполагает размещение натовских военнослужащих в укрепрайонах и траншеях ВСУ.

«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. <…> Это третья мировая война», — пояснила телеведущая.

В качестве наиболее возможных вариантов участия Франции в конфликте рассматривается, например, строительство военных заводов для Киева, а также размещение французских сил под Одессой для прикрытия порта, в том числе с воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы стран Евросоюза обсуждали возможную отправку военных на Украину, но не пришли к общему мнению. Он подчеркнул, что Россия не должна выйти победителем из конфликта. Однако после этого ряд стран заявил, что не планирует направлять войска на Украину и выступает против участия в боевых действиях.

На фоне высказываний Макрона верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал не пугать жителей Европы, поскольку Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО. Кроме того, все заявления французского лидера о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком», добавил глава российского МИД.

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков считает, что в Европе отлично понимают опасность прямой схватки с Россией. По словам эксперта, это ясный риск получить тактический ядерный удар такой мощи, что от него уже можно и не оправиться. Понимает это и французский лидер. Кроме того, у Франции, хоть она и обладает некоторым собственным ядерным арсеналом, нет настолько мощной сырьевой и военной промышленности, чтобы втягиваться в длительное вооружённое противостояние с Россией, добавил Корольков.