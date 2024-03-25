Москва, 26 марта, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Планы и проекты, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, просчитаны, а запас прочности страны гарантирует их реализуемость, несмотря на проведение специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» 21 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Большая часть послания президента была посвящена социально-экономическому развитию государства. И от планов по развитию страны, по словам Пескова, никто не собирается отказываться.

«Все проекты хорошо просчитаны, все цифры до 2030 года — абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться. Волноваться тут не о чем. Даже с учётом приоритетности спецоперации никто не собирается отказываться от планов развития», — заверил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, традиционные ценности для России — вопрос жизни и смерти, заявил 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о стимулировании рождаемости в России.

По словам Пескова, за Уралом проживает всего 7 млн человек. В этой связи он заявил, что нужно повышать мобильность, жить в разных городах на протяжении своей жизни. По всем этим направлениям сейчас ведётся планомерная и эффективная работа, заключил он.

В послании Федеральному собранию Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Президент добавил, что Россия будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей.

Владимир Путин призвал своих доверенных лиц вместе пройти по пути «строительства новой России» во всех сферах, от экономики до культуры, также он призвал сделать страну ещё более крепкой, привлекательной и эффективной. Глава государства заявил об этом 20 марта в ходе встречи с доверенными лицами в Кремле.