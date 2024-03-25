Москва, 26 марта, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Международный спорт сделали заложником политических дрязг, в сложившихся условиях Россия возлагает надежды на создание альтернативных международных турниров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Очень жаль, что международный спорт сделали заложником политических дрязг. Для него это будет иметь губительные последствия. Но, с другой стороны, если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки. И мы будем возлагать надежды на усилия наших спортивных властей по созданию альтернативных форматов для международного спорта, по созданию альтернативных федераций, чтобы спорт в любом случае имел возможность развиваться», — подчеркнул он в интервью «Аргументам и фактам».

Представитель Кремля отметил, насколько важно спортсменам участие в Олимпийских играх, другого шанса у них может просто не быть. Поэтому к решению атлетов поехать на Олимпиаду нужно относиться с уважением и гордиться их победами, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц. К Играм-2024, по его словам, допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Вице-президент МОК Джон Коутс 17 марта объявил, что участники Олимпиады в Париже, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать ни в каких командных видах спорта. Комитет откажет всем российским спортсменам, которые готовились в клубах ЦСКА и «Динамо», сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Олимпиада в Париже без российских атлетов будет ущербной и неинтересной. Россия будет развивать свой спорт, организует международные игры, которые будут следовать принцам олимпизма.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.