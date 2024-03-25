Москва, 26 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 марта провёл в режиме видеоконференции совещание с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвящённое мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Глава государства подчеркнул, что нападение на концертный комплекс совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В первую очередь президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта и пожелал выздоровления раненым. Также президент поблагодарил, правоохранительные органы, спасателей и неравнодушных граждан за помощь пострадавшим и поимку исполнителей теракта.

Путин добавил, что атака в подмосковном «Крокус Сити Холле» была совершена радикальными исламистами, но она может быть «лишь звеном в целой серии попыток» тех, кто с 2014 года воюет с РФ руками Украины. Устроившие теракт надеялись «посеять панику и разлад» среди россиян, но встретили «единство и решимость противостоять этому злу», что демонстрирует зрелость общества, отметил президент РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. После этого преступники подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек, погибли 139 человек. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей.

По информации следствия, теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен и спланирован, заявил 25 марта председатель СКР Александр Бастрыкин. Следователи установили, что преступникам в процессе подготовки теракта в «Крокус Сити Холле» помогали трое подельников. Их также задержали. Они признались, что предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги для подготовки теракта, уточнил глава СКР.

Глава МЧС РФ Александр Куренков 25 марта на совещании у президента Владимира Путина доложил, что автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холла» в момент возгорания сработали штатно. Потушить возникший пожар не получилось из-за его значительной площади, поскольку террористы использовали бензин, уточнил Куренков.