Санкт-Петербург, 26 марта, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала вечером 25 марта в аэропорту «Пулково» предполагаемого автора неоднозначных постов о трагедии в «Крокус Сити Холле», который собирался вылететь за границу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Кадр из видео

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр «Э») в ходе мониторинга Сети выявили посты «с признаками экстремизма» и установили их автора — 41-летнего жителя Петербурга.

«Сотрудники Центра «Э» задержали мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.

Имя задержанного не уточняется, но, по сообщению источников «РИА Новости», это может быть Николай Конашенок, который неоднозначно высказался о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская ушла со своего поста после высказываний супруга Николая Конашенка о теракте в «Крокус Сити Холле».

Конашенок в соцсетях после теракта неоднозначно высказался о гибели людей. Впоследствии посты были удалены, но успели вызвать шквал осуждения и широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов написал в своём Telegram-канале, что обратится в МВД с требованием посадить автора «на соседнюю скамейку с террористическими тварями».

Теракт в концертном зале был тщательно подготовлен, заявил 25 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента Владимира Путина.

По его словам, террористы вошли в здание «Крокус Сити Холл» в 19:58 и покинули его в 20:11.

По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.