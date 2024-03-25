Москва, 26 марта, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Украинские власти пытаются посеять панику среди россиян, с этой целью создаётся новый «Гитлерюгенд», заявил 25 марта президент России Владимир Путин во время совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона и принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде «Гитлерюгенда» в новом издании», — уточнил глава государства.

Киевский режим для этого выбивает себе новое оружие и дополнительное финансирование, которые в итоге попадут в карманы украинских властей, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, при атаке на «Крокус Сити Холл» организаторы и террористы рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение и решимость людей противостоять этому злу, подчеркнул Владимир Путин. Общество показало хладнокровным убийцам пример подлинной солидарности и взаимной поддержки, добавил российский лидер.

Действия тех, кто помогал людям при теракте в «Крокус Сити Холе», говорят о зрелости российского общества, отметил Путин. По его словам, это очень важная характеристика сегодняшнего состояния российского общества.

Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул Путин. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, отметил глава государства.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек, погибли 139 человек. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей.