Санкт-Петербург, 25 марта, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская ушла со своего поста после высказываний супруга о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в соцсетях сообщества 25 марта.

Кадр из видео

В публикации говорится, что Шатуновская уволилась с должности гендиректора.

В сообщении также отметили, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к деятельности сообщества.

«Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — написали сотрудники «Новой Голландии».

Конашенок в соцсетях после теракта неоднозначно высказался о гибели людей. Впоследствии посты были удалены, но успели вызвать шквал осуждения и широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов написал в своём Telegram-канале, что обратится в МВД с требованием посадить автора «на соседнюю скамейку с террористическими тварями».

«С оторопью прочитал сообщения. Мерзавец позволяет себе публично размышлять о допустимости террористического удара, о неудачной цели и как-то даже радуется произошедшему», — прокомментировал Милонов.

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Архитектурный ансамбль искусственного острова «Новая Голландия» в центре Санкт-Петербурга относится к памятникам федерального значения.

В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации и приспособления острова Новая Голландия. В результате на заброшенном острове в центре Северной столицы появилось самобытное культовое место, которое ежегодно посещают многие тысячи горожан и туристов.

Как сообщало ИА Регнум, обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке. Об этом 25 марта заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Путин заявил, что теракт совершён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является заказчиком этого теракта. Он отметил, что нужно получить ответ на вопрос, действительно ли сами исламисты решили нанести удар по России. Президент подчеркнул, что теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139.