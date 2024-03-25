Москва, 25 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что организаторы и террористы стремились посеять панику и разлад в обществе, но встретили единение.

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«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что общество показало хладнокровным убийцам пример подлинной солидарности, сплочённости, взаимной поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, трое арестованных подельников террористов в процессе подготовки теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили соучастникам квартиру и машину, а также перевозили деньги, доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента России.

Владимир Путин 25 марта поблагодарил силовиков за задержание террористов.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадали 182.

Президент РФ 25 марта заявил, что теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул Путин. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Александр Бастрыкин в своём докладе президенту заявил, что теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован и подготовлен. Обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках, добавил председатель СК.