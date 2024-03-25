Москва, 25 марта, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Трое подельников террористов в процессе подготовки теракта в «Крокус Сити Холле» предоставили соучастникам квартиру и машину, а также перевозили деньги. Об этом доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании 25 марта у президента России Владимира Путина.

Официальное интернет-представительство президента России

По словам Бастрыкина, задержаны ещё три подозреваемых, которые оказывали помощь террористам. По их признанию, они обеспечили боевиков квартирой для проживания, автомобилем, а также перевозили деньги для подготовки теракта.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что у частной охранной организации (ЧОО) «Крокус Профи», которая работала в «Крокус Сити Холле», было оружие, но охрана оказалась на работе безоружна. Как пояснил парламентарий, закон не обязывает выставлять вооруженные посты на массовых мероприятиях.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен, заявил 25 марта Александр Бастрыкин.

Из 94 госпитализированных после теракта из больниц Москвы уже выписаны 18 человек, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь ещё на улице, потом и в зрительном зале. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей.