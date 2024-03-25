Красногорск, 25 марта, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Дальнейшая судьба комплекса «Крокус Сити Холл» пока не решена, этот вопрос будет зависеть от общественного «мнения страны», заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.

(сс) Governor of the Moscow region

«Преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Холл» в том виде, в котором он был изначально. И я всё-таки думаю, что мой отец будет принимать решение, опираясь на общее мнение страны по этому поводу. Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева, который будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы», — сказал Агаларов в эфире РБК.

Он добавил, что в рамках зала или же на его месте обязательно будет создан мемориал, этот вариант рассматривается.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл» недопустимо, поскольку на этом месте произошла трагедия. По её мнению, на месте центра должен появиться мемориал.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по посетителям. Затем преступники попытались скрыться. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. По данным на 25 марта, общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек, из них трое детей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта в ходе совещания у президента Владимира Путина заявил, что установлена полная хронология событий в «Крокус Сити Холле». Вооружённые люди вошли в «Крокус Сити Холл» в 19:58 и покинули здание в 20:11 мск. Бастрыкин добавил, что в ходе расследования в «Крокусе» было проведено более 200 досмотров. Кроме того, изъяты предметы, которые имеют значение для расследования. При задержании у террористов обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.