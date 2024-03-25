Москва, 25 марта, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что у частной охранной организации (ЧОО) «Крокус Профи», которая работала в «Крокус Сити Холле», было оружие, но охрана оказалась на работе безоружна. Как пояснил парламентарий, закон не обязывает выставлять вооруженные посты на массовых мероприятиях.

РИА Новости

«По закону — частные охранные организации не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО иметь в своём арсенале служебное оружие», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Охрана «Крокуса», по словам депутата, не доставала оружие из специального помещения, где оно хранится. Он предложил ввести закон, который обяжет охранять торговые центры с использованием оружия.

«Депутаты уже начали прорабатывать инициативу», — добавил Александр Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, бывший сотрудник «Крокус Профи» рассказал, что на территории концертного зала были не только охранники с дубинками и электрошокерами, но и вооруженная охрана — подразделения ГБР.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно подготовлен, заявил 25 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Из 94 госпитализированных после теракта из больниц Москвы уже выписаны 18 человек, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь ещё на улице, потом и в зрительном зале. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.