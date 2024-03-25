Москва, 25 марта, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был тщательно подготовлен, заявил 25 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Kremlin.ru

«Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен», — доложил глава СКР.

По его словам, террористы вошли в здание «Крокус Сити Холл» в 19:58 и покинули его в 20:11 мск.

По последним данным в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182 человека, уточнил Бастрыкин.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по посетителям. Затем преступники попытались скрыться. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. По данным СКП, они признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. Ещё троих (предполагаемых подельников) по решению суда арестовали 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент России Владимир Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Глава государства добавил, что теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также нужно прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил Путин.