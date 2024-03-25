Москва, 25 марта, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 марта поблагодарил силовиков за задержание террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл».

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе совещания с руководителями силового и социального блоков глава государства выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии и Министерства обороны.

«Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе и с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадали 182.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Владимир Путин в ходе совещания 25 марта заявил, что теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

В свою очередь председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в своём докладе президенту заявил, что теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован и подготовлен. Обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках, добавил председатель СК.