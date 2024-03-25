Москва, 25 марта, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым.

Кадр из видео

«Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта», — сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 марта Путин в церкви на территории Ново-Огарёво поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Ранее глава государства в обращении к гражданам объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.

Также Путин сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.

Нападение террористов на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.