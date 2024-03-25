Красногорск, 25 марта, 2024, 20:51 — ИА Регнум. МЧС 25 марта опубликовало обновлённый поимённый список погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле» по данным на 20:00 мск.

Михаил Терещенко / ТАСС

В перечне — 95 фамилий.

Ранее министерство публиковало поимённый список погибших в теракте днём 25 марта. В перечне было 68 фамилий. Ведомство отмечало, что опознать тела удалось с помощью судебно-медицинских исследований, а список ещё будет корректироваться.

Как сообщало ИА Регнум ранее, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.