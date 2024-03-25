Вашингтон, 25 марта, 2024, 20:46 — ИА Регнум. США ввели санкции против 18 российских компаний, связанных с блокчейн-сервисами, а также против двух физических лиц. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по контролю за иностранными активами (OFAC).

Иван Шилов ИА REGNUM

В списке юридических лиц оказались компании «Атомайз», «Лайтхаус», «Веб3 Интегратор», «Веб3 Технологии», «Системы распределённого реестра», «Б-Крипто», «Лаборатория кибербезопасности», «Эшелон Инновации», «Учебный центр Эшелон», «Ключевые информационные системы», «Центр обработки электронных платежей», «Крипто Эксплорер».

В перечень также попали четыре зарегистрированные за пределами России фирмы — эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC, кипрская Tokentrust Holdings Limited и эстонская Bitfingroup OU.

Отмечается, что новые фигуранты списка разрабатывали или предлагали услуги с задействованием виртуальных активов, которые позволяли обходить санкции США, либо были подконтрольны другим компаниям, в отношении которых введены санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта США распространили антироссийские санкции ещё на две компании и двух физлиц. Под ограничения попало Агентство социального проектирования и группа компаний «Структура». Последняя специализируется на разработке программного обеспечения. Также в санкционный список США включили компании из Турции и Ирана.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.